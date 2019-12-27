Интернет-магазин чемоданов: лучшие цены в Москве

Собираясь в путешествие мы начинаем лихорадочно искать, где можно дешево купить чемоданы на колесах в Москве, изучая предложения всех площадок как в Сети, так и реале. А для удачной покупки нужно немного – всего лишь посетить сайт интернет-магазина Chemodan.ru, в каталоге которого собранны предложения от популярных европейских брендов.

Чемоданы на колесах: почему стоит обратиться в интернет-магазин Chemodan.ru?

Самая удачная покупка – обдуманная. Необходимо взвесить все нюансы моделей, собрать информацию, ознакомиться с предложениями, а уж потом прийти к нам и купить чемодан хорошего качества. Нашим конкурентным преимуществом по сравнении с другими магазинами является то, что все фотографии чемоданов на сайте Чемодан.ру мы фотографируем сами, и вы видите реальный цвет и структуру ткани или пластика. Также мы перемеряем все размеры, так как у производителей бывают ошибки в размерах. У нас вы можете увидеть два типоразмера чемоданов: вместе с колесиками ручками и всевозможными выступами(габаритные размеры), так и размеры основного отделения чемодана, куда помещаются вещи. В последнее время пользуются популярностью облегченные модели чемоданов. Мы как и размеры тоже перепроверяем вес чемодана, и вы можете быть уверены, что вся информация на нашем сайте точная, и мы следим за этим.

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Интернет-магазин Чемодан.ру, опираясь на многолетний опыт, может дать несколько советов по выбору:

Прикиньте, сколько вещей вы обычно собираете в дорогу, чтобы не переплачивать за лишний объем или не собирать еще одну сумку. В каталоге вы найдете самые недорогие чемоданы в Москве разных размеров – как раз под ваши требования. Вес багажа также имеет значение. Несмотря на наличие колесиков, время от времени вам придется поднимать его, а каждый лишний грамм в дороге очень чувствителен. Стилистическое оформление. Эра невзрачных дорожных сумок прошла, и теперь можно купить недорогой дорожный чемодан ярких расцветок и с тематическими рисунками. При покупке проверьте застежки чемодана – насколько легко он открывается и закрывается, маневренность колесиков, ручку, а также наличие необходимых вам отделений внутри.

Магазин чемоданов в Москве: роскошный ассортимент

У нас вы обязательно найдете необходимую для вас вещь. Кроме того, что мы предлагаем купить чемодан недорого, сумки дорожные вы сможете приобрести бьюти-кейсы, компактные ручные сумки и сумки-тележки, портпледы, кейсы-пилоты, купить детский чемодан.

Продукция изготовлена из высококачественных материалов: пластика, текстиля, водонепроницаемой ткани, а фурнитура надежно прослужит не одну поездку.

Преимущества работы с нами

За годы работы наш магазин чемоданов (Москва) изучил предпочтения клиентов, и менеджеры салона точно знают, с каким аксессуаром вам будет удобнее путешествовать самолетом, морским транспортом, поездом и т.д. Если вы растерялись в выборе, то смело обращайтесь за консультацией, и сотрудники посоветуют то, что нужно.

Заказать товар можно прямо на сайте или позвонить по нашему телефону, чтобы обсудить все детали. Если вам не подошел выбранный лот, то производитель дает 14-дневную гарантию на возврат и обмен покупки.