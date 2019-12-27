НОВИНКИ

Чемодан большой IT Luggage 16230408 L
новинка
Чемодан большой IT Luggage 16230408 L 

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 54x79х32/37 cм 


Объем: 113/131 л 


Вес: 4.6 кг

				 

			

			

				 6999 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний IT Luggage 16230408 M
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний IT Luggage 16230408 M
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 44x61х28/32 cм 


Объем: 75/85 л 


Вес: 3.8 кг

				 

			

			

				 6200 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан малый IT Luggage 16230408 S
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый IT Luggage 16230408 S
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 38x57х24/28 cм 


Объем: 39/43 л 


Вес: 3.0 кг

				 

			

			

				 5880 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой IT Luggage 16231708 L серый
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой IT Luggage 16231708 L серый
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 55x81х34/39 cм 


Объем: 129/149 л 


Вес: 5.3 кг

				 

			

			

				 7200 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний IT Luggage 16231708 M серый
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний IT Luggage 16231708 M серый
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 48x71х29/34 cм 


Объем: 82/96 л 


Вес: 4.3 кг

				 

			

			

				 6680 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан малый IT Luggage 16231708 S серый
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый IT Luggage 16231708 S серый
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 36x54х24/28 cм 


Объем: 36/42 л 


Вес: 3.1 кг

				 

			

			

				 6100 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой IT Luggage 16240704 L синий
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой IT Luggage 16240704 L синий
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 57x80х34/39 cм 


Объем: 128/148 л 


Вес: 4.8 кг

				 

			

			

				 7100 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний IT Luggage 16240704 M синий
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний IT Luggage 16240704 M синий
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 49x70х28/32 cм 


Объем: 76/87 л 


Вес: 3.85 кг

				 

			

			

				 6380 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан малый IT Luggage 16240704 S синий
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый IT Luggage 16240704 S синий
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 38x55х24/28 cм 


Объем: 35/42 л 


Вес: 2.85 кг

				 

			

			

				 5700 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Best Bags 97130276
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Best Bags 97130276
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 46x73x29/32 cм 


Объем: 94/104 л 


Вес: 3.8 кг

				 

			

			

				 4600 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Best Bags 85190476
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Best Bags 85190476
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 46x74x30/34 cм 


Объем: 95/108 л 


Вес: 3.5 кг

				 

			

			

				 4620 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний Best Bags 85190466
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний Best Bags 85190466
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 41x63x26/30 cм 


Объем: 63/73 л 


Вес: 3.2 кг

				 

			

			

				 4540 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан малый Best Bags 85190155
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый Best Bags 85190155
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 35x53x20 cм 


Объем: 36 л 


Вес: 2.6 кг

				 

			

			

				 4120 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Best Bags 70250680
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан большой Best Bags 70250680
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 55x81x30 см 


Объем: 114 л


Вес: 4.4 кг

				 

			

			

				 5660 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний Best Bags 70250470
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний Best Bags 70250470
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 48x71x26 см 


Объем: 72 л


Вес: 3.4 кг

				 

			

			

				 4960 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Best Bags 10160477
							

			

									
новинка

													
5%

											

			

			
														
										Чемодан большой Best Bags 10160477
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 48x76x32/35 cм 


Объем: 103/113 л 


Вес: 3.5 кг

				 

			

			

				
5990
 5670 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан средний Best Bags 10165867
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан средний Best Bags 10165867
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: M


Габариты: 42x66x27/30 cм 


Объем: 65/72 л 


Вес: 2.8 кг

				 

			

			

				 5760 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан малый Best Bags 10160455
							

			

									
новинка

															

			

			
														
										Чемодан малый Best Bags 10160455
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 35x55x20 cм 


Объем: 34 л 


Вес: 2.2 кг

				 

			

			

				 5090 руб.
			

		
	
		

		
								
		
						

		
 
			

								Чемодан большой Best Bags 81020276
							

			

									
новинка

													
30%

											

			

			
														
										Чемодан большой Best Bags 81020276
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 53x76x29 cм 


Объем: 104 л 


Вес: 5.0 кг

				 

			

			

				
11000
 7690 руб.
			

		
	
		

		
													
	

	

	
 
	
					
	


					
					
	



	
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

	

	

		
		
									
		
						

		
 
			

				Чемодан ручная кладь Best Bags 81020455
			

			

													
38%

											

			

			
				
					Чемодан ручная кладь Best Bags 81020455
							

			

			
									

							

						

						

																

							

						

						

																

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S (ручная кладь)


Габариты: 39x55x20 cм 


Объем: 36 л 


Вес: 3.1 кг

				

			

			

				
9000
 5550 руб.
			

		
	
		

									
		
						

		
 
			

				Чемодан большой Best Bags 13859977
			

			

													
10%

											

			

			
				
					Чемодан большой Best Bags 13859977
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 49x78x30/34 cм 


Объем: 95/108 л 


Вес: 4.5 кг

				

			

			

				
6380
 5700 руб.
			

		
	
		

									
		
						

		
 
			

				Чемодан большой Best Bags 13010671
			

			

													
23%

											

			

			
				
					Чемодан большой Best Bags 13010671
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: L


Габариты: 51x79x30 cм 


Объем: 98 л 


Вес: 4.3 кг

				

			

			

				
5990
 4600 руб.
			

		
	
		

									
		
						

		
 
			

				Чемодан малый Best Bags 53624855
			

			

													
28%

											

			

			
				
					Чемодан малый Best Bags 53624855
							

			

			
									

							

						

						

											
				

			

			

				

Размер: S


Габариты: 37x57x24 cм 


Объем: 38 л 


Вес: 2.6 кг

				

			

			

				
5630
 3999 руб.
			

		
	
		

								
	

	

	
 
	
					
	


					
						



 						 


  



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Интернет-магазин чемоданов: лучшие цены в Москве

 

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В разделе доставка вы можете ознакомиться со списком городов РФ, в которых есть пункты выдачи, но даже если вы не нашли своего города в списке, не расстраивайтесь, мы доставляем во все города, либо транспортными компаниями, либо почтой России и вы не останетесь без багажа.

 

Интернет-магазин Чемодан.ру, опираясь на многолетний опыт, может дать несколько советов по выбору:

 

     
  
  1. Прикиньте, сколько вещей вы обычно собираете в дорогу, чтобы не переплачивать за лишний объем или не собирать еще одну сумку. В каталоге вы найдете самые недорогие чемоданы в Москве разных размеров – как раз под ваши требования.
    2. 
 
  
  2. Вес багажа также имеет значение. Несмотря на наличие колесиков, время от времени вам придется поднимать его, а каждый лишний грамм в дороге очень чувствителен.
    3. 
 
  
  3. Стилистическое оформление. Эра невзрачных дорожных сумок прошла, и теперь можно купить недорогой дорожный чемодан ярких расцветок и с тематическими рисунками.
    4. 
 
  
  4. При покупке проверьте застежки чемодана – насколько легко он открывается и закрывается, маневренность колесиков, ручку, а также наличие необходимых вам отделений внутри.
    5. 
 

 

Магазин чемоданов в Москве: роскошный ассортимент

 

У нас вы обязательно найдете необходимую для вас вещь. Кроме того, что мы предлагаем купить чемодан недорого, сумки дорожные вы сможете приобрести бьюти-кейсы, компактные ручные сумки и сумки-тележки, портпледы, кейсы-пилоты, купить детский чемодан. 

 

Продукция изготовлена из высококачественных материалов: пластика, текстиля, водонепроницаемой ткани, а фурнитура надежно прослужит не одну поездку.

 

Преимущества работы с нами

 

За годы работы наш магазин чемоданов (Москва) изучил предпочтения клиентов, и менеджеры салона точно знают, с каким аксессуаром вам будет удобнее путешествовать самолетом, морским транспортом, поездом и т.д. Если вы растерялись в выборе, то смело обращайтесь за консультацией, и сотрудники посоветуют то, что нужно.

 

Заказать товар можно прямо на сайте или позвонить по нашему телефону, чтобы обсудить все детали. Если вам не подошел выбранный лот, то производитель дает 14-дневную гарантию на возврат и обмен покупки.

 





	
	



	

		

			
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